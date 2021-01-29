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Война на Донбассе: боевики пять раз обстреляли силы ВСУ и ранили двух защитников Украины
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29 января 2021, 14:59 173

Боевики на Донбассе ранили двух наших военных снарядом

29 января 2021, 14:59 173
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Инцидент произошел в полдень вблизи Водяного, что на Приазовье
Инцидент произошел в полдень вблизи Водяного, что на Приазовье
Фото: из открытых источников
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На Донбассе боевики применили против украинских военных беспилотный летательный аппарат. В результате сброса выстрела ВОГ-17 осколочные ранения получили двое украинских военных.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Инцидент произошел в полдень вблизи Водяного, что на Приазовье.

"Применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Об'объединенных сил... В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставлен в лечебное учреждение, где им была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Украинская сторона сообщила об очередном нарушении режима прекращения огня со стороны боевиков представителей Миссии ОБСЕ.

Сегодня, 29 января, российско-оккупационные войска в очередной раз не выполнили достигнутые договоренности и нарушили режим...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Friday, January 29, 2021

Напомним, 15 января пророссийские боевики ранили украинского воина.

боевики

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