Передачі полонених з ОРДЛО не буде, обмін лише на рівні держави, - Кравчук

Раніше бойовики анонсували односторонній обмін полоненими

Раніше бойовики анонсували односторонній обмін полоненими

Фото з відкритих джерел

Односторонньої передачі полонених з окупованого Донбасу не буде. А про обмін можна домовлятися лише на рівні держави.

Як пише RegioNews, про це в ефірі "Апостроф TV" заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук.

За його словами, була інформація про підготовку кількох осіб і в день імовірної передачі він приїхав в аеропорт "Жуляни", щоб зустріти їх. Але з невідомих причин літак з українськими громадянами не вилетів з Ростова-на-Дону.

"Ніякого обміну не було і в такому режимі, як запропоновано, не буде. Є усталений випробуваний роками режим обміну. І це робиться на рівні держави, а не на рівні приватних осіб", - заявив Кравчук.

Нагадаємо, 16 січня бойовики повідомили про односторонню передачу Україні полонених.

Згодом омбудсмен Денісова повідомила, що процес обміну полоненими на Донбасі заморожено.