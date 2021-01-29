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29 января 2021, 10:59 6

Передачи пленных из ОРДЛО не будет, обмен только на уровне государства, - Кравчук

29 января 2021, 10:59 6
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Ранее боевики анонсировали односторонний обмен пленными
Фото из открытых источников
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Односторонней передачи пленных из оккупированного Донбасса не будет. А об обмене можно договариваться только на уровне государства.

Как пишет RegioNews, об этом в эфире "Апостроф TV" заявил председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

По его словам, была информация о подготовке нескольких лиц и в день предполагаемой передачи он приехал в аэропорт "Жуляны", чтобы встретить их. Но по неизвестным причинам самолет с украинскими гражданами не вылетел из Ростова-на-Дону.

"Никакого обмена не было и в таком режиме, как предложено, не будет. Есть устоявшийся испытанный годами режим обмена. И это делается на уровне государства, а не на уровне частных лиц", - заявил Кравчук.

Напомним, 16 января боевики сообщили об односторонней передаче Украине пленных.

Впоследствии омбудсмен Денисова сообщила, что процесс обмена пленными на Донбассе заморожено.

ОРДЛО обмен пленных Украина боевики люди
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