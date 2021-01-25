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Бойовики на Донбасі 5 разів відкривали вогонь: поранено захисника України
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25 січня 2021, 18:07 2

Бойовики на Донбасі 5 разів відкривали вогонь: поранено захисника України

25 січня 2021, 18:07 2
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На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь
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Протягом поточної доби, 25 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зазначається, що поблизу Південного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Хутір Вільний збройні формування Російської Федерації вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"В результаті ворожого обстрілу один український воїн отримав поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога лікарів", - наголосили на передовій.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Тарамчука і Водяного, що на Приазов’ї противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Водяного – ще й з підствольного гранатомета.

"На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - зауважили українські воїни.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, January 25, 2021

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму "тиші".

Донбас ООС Україна війна бойовики
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