Бойовики на Донбасі 5 разів відкривали вогонь: поранено захисника України
Протягом поточної доби, 25 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Зазначається, що поблизу Південного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Неподалік населеного пункту Хутір Вільний збройні формування Російської Федерації вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"В результаті ворожого обстрілу один український воїн отримав поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога лікарів", - наголосили на передовій.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Тарамчука і Водяного, що на Приазов’ї противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Водяного – ще й з підствольного гранатомета.
"На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - зауважили українські воїни.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, January 25, 2021
Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму "тиші".