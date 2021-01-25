Боевики на Донбассе 5 раз открывали огонь: ранен защитник Украины

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ

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В течение текущих суток, 25 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Отмечается, что вблизи Южного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку населенного пункта Хутор Свободный вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеского обстрела один украинский воин получил ранения. Военнослужащего оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь врачей", - подчеркнули на передовой.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Тарамчука и Водяного, что на Приазовье противник открывал огонь из стрелкового оружия, а у Водяного – еще и из подствольного гранатомета.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ", - отметили украинские воины.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима "тишины".