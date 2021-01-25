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25 січня 2021, 16:59 4

На Одещині незаконно видобули пісок на 100 млн гривень

25 січня 2021, 16:59 4
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Пісок продавався місцевим приватним фірмам в обхід податкового законодавства
Пісок продавався місцевим приватним фірмам в обхід податкового законодавства
Фото: СБУ
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У Біляївському районі Одеської області Служба безпеки України викрила незаконну розробку надр. Ділки завдали збитків державі на суму понад 100 млн гривень.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що організувала незаконний бізнес місцева приватна фірма, якій була надана ліцензія. Однак ділки почали видобувати пісок на площах, які значно перевищують розміри ліцензованих майданчиків. Після цього пісок продавався місцевим приватним фірмам в обхід податкового законодавства.

Під час обшуків в офісі фірми та за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та бухгалтерію з доказами незаконної діяльності. На 12 одиниць спецтехніки суд наклав арешт.

Крім того, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил використання надр, що спричинило небезпеку для навколишнього середовища і спричинило тяжкі наслідки (ч.1 ст.240 КК України). Також планують повідомити про підозру директору фірми.

Нагадаємо, СБУ спіймала організаторів злочинних угруповань, які вимагали гроші у підприємців.

Одеса
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