16:16  25 января
Победил Сапожко: ЦИК объявила официальные результаты выборов мэра Броваров
16:05  25 января
В Полтаве среди "слуг народа" произошел раскол, вместо Иващенко главой фракции избрали Ярмолюка
18:07  25 января
Боевики на Донбассе 5 раз открывали огонь: ранен защитник Украины
UA | RU
UA | RU
25 января 2021, 16:59 4

В Одесской области незаконно добыли песок на 100 млн гривен

25 января 2021, 16:59 4
Читайте також українською мовою
Песок продавался местным частным фирмам в обход налогового законодательства
Песок продавался местным частным фирмам в обход налогового законодательства
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Беляевском районе Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила незаконную разработку недр. Дельцы нанесли ущерб государству на сумму свыше 100 млн гривен.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что организовала незаконный бизнес местная частная фирма, которой была предоставлена лицензия. Однако дельцы начали добывать песок на площадях, значительно превышающих размеры лицензированных площадок. После этого песок продавался местным частным фирмам в обход налогового законодательства.

Во время обысков в офисе фирмы и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику и бухгалтерию с доказательствами незаконной деятельности. На 12 единиц спецтехники суд наложил арест.

Кроме того, правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил использования недр, что повлекло опасность для окружающей среды и повлекло тяжкие последствия (ч.1 ст.240 УК Украины). Также планируют сообщить о подозрении директору фирмы.

Напомним, СБУ поймала организаторов преступных группировок, вымогавших деньги у предпринимателей.

Одесса
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Александр Костенко
Борис Филатов
Кирилл Сазонов
Все блоги »