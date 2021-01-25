В Одесской области незаконно добыли песок на 100 млн гривен

Песок продавался местным частным фирмам в обход налогового законодательства

Песок продавался местным частным фирмам в обход налогового законодательства

Фото: СБУ

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что организовала незаконный бизнес местная частная фирма, которой была предоставлена лицензия. Однако дельцы начали добывать песок на площадях, значительно превышающих размеры лицензированных площадок. После этого песок продавался местным частным фирмам в обход налогового законодательства.

Во время обысков в офисе фирмы и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику и бухгалтерию с доказательствами незаконной деятельности. На 12 единиц спецтехники суд наложил арест.

Кроме того, правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил использования недр, что повлекло опасность для окружающей среды и повлекло тяжкие последствия (ч.1 ст.240 УК Украины). Также планируют сообщить о подозрении директору фирмы.

Напомним, СБУ поймала организаторов преступных группировок, вымогавших деньги у предпринимателей.