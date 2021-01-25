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25 січня 2021, 15:45 14

Бойовики на Донбасі поранили нашого військового: ТКГ збереться на позачергове засідання

25 січня 2021, 15:45 14
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Засідання заплановане на 16:00. Воно пройде в режимі відеоконференції
Засідання заплановане на 16:00. Воно пройде в режимі відеоконференції
Фото з відкритих джерел
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У понеділок, 25 січня, відбудеться позачергове засідання підгрупи з безпеки в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі. На засіданні буде обговорюватися сьогоднішнє поранення українського військового ворожим снайпером.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби української делегації в ТКГ, передає RegioNews.

Засідання заплановане на 16:00. Воно пройде в режимі відеоконференції.

"Представники української делегації з використанням чинних міжнародних механізмів нададуть відповідну реакцію на порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних військ", — повідомили в ТКГ.

Нагадаємо, Україна в ТКГ пропонує розробити єдиний план щодо Донбасу.

Україна ТКГ бойовики окупанти поранення
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