Бойовики на Донбасі поранили нашого військового: ТКГ збереться на позачергове засідання

Засідання заплановане на 16:00. Воно пройде в режимі відеоконференції

Засідання заплановане на 16:00. Воно пройде в режимі відеоконференції

Фото з відкритих джерел

У понеділок, 25 січня, відбудеться позачергове засідання підгрупи з безпеки в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі. На засіданні буде обговорюватися сьогоднішнє поранення українського військового ворожим снайпером.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби української делегації в ТКГ, передає RegioNews. Засідання заплановане на 16:00. Воно пройде в режимі відеоконференції. "Представники української делегації з використанням чинних міжнародних механізмів нададуть відповідну реакцію на порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних військ", — повідомили в ТКГ. Нагадаємо, Україна в ТКГ пропонує розробити єдиний план щодо Донбасу.

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