Боевики на Донбассе ранили нашего военного: ТКГ соберется на внеочередное заседание
Заседание запланировано на 16:00. Оно пройдет в режиме видеоконференции
Заседание запланировано на 16:00. Оно пройдет в режиме видеоконференции
В понедельник, 25 января, состоится внеочередное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. На заседании будет обсуждаться сегодняшнее ранении украинского военного вражеским снайпером.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинской делегации в ТКГ, передает RegioNews.
Заседание запланировано на 16:00. Оно пройдет в режиме видеоконференции.
"Представители украинской делегации с использованием действующих международных механизмов предоставят соответствующую реакцию на нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск", — сообщили в ТКГ.
Напомним, Украина в ТКГ предлагает разработать единый план относительно Донбасса.
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