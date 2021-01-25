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25 января 2021, 15:45 30

Боевики на Донбассе ранили нашего военного: ТКГ соберется на внеочередное заседание

25 января 2021, 15:45 30
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Заседание запланировано на 16:00. Оно пройдет в режиме видеоконференции
Заседание запланировано на 16:00. Оно пройдет в режиме видеоконференции
Фото из открытых источников
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В понедельник, 25 января, состоится внеочередное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. На заседании будет обсуждаться сегодняшнее ранении украинского военного вражеским снайпером.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинской делегации в ТКГ, передает RegioNews.

Заседание запланировано на 16:00. Оно пройдет в режиме видеоконференции.

"Представители украинской делегации с использованием действующих международных механизмов предоставят соответствующую реакцию на нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск", — сообщили в ТКГ.

Напомним, Украина в ТКГ предлагает разработать единый план относительно Донбасса.

Украина ТКГ боевики оккупанты ранение
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