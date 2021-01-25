Боевики на Донбассе ранили нашего военного: ТКГ соберется на внеочередное заседание

Заседание запланировано на 16:00. Оно пройдет в режиме видеоконференции

Заседание запланировано на 16:00. Оно пройдет в режиме видеоконференции

Фото из открытых источников

В понедельник, 25 января, состоится внеочередное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. На заседании будет обсуждаться сегодняшнее ранении украинского военного вражеским снайпером.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинской делегации в ТКГ, передает RegioNews. Заседание запланировано на 16:00. Оно пройдет в режиме видеоконференции. "Представители украинской делегации с использованием действующих международных механизмов предоставят соответствующую реакцию на нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск", — сообщили в ТКГ. Напомним, Украина в ТКГ предлагает разработать единый план относительно Донбасса.

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