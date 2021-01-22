Рівненська АЕС відключила від енергосистеми перший блок: у чому причина

Планується проведення планового ремонту

Планується проведення планового ремонту

Фото: сайт Рівненської АЕС

Рівненська атомна електростанція 22 січня відключила перший блок від енергосистеми України для проведення планового ремонту.

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Рівненської АЕС.

Перший енергоблок відключили о 00:03.

"Планово-попереджувальний ремонт розрахований на 45 календарних діб та виконується відповідно до графіка ремонтів діючих енергоблоків АЕС України", — зазначили на АЕС.

Минулої доби на Рівненській АЕС працювали три енергоблоки із сумарним навантаженням 1 808 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків та персоналу немає, запевняють на станції.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не зафіксовано.

"Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм", — зазначається у повідомленні.

Рівненська АЕС розташована на північному заході Рівненської області у Вараші. До її складу входять чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт.

Нагадаємо, 12 грудня 2020 року один з енергоблоків Рівненської АЕС раптово відключився від мережі.