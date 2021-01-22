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22 січня 2021, 10:57 2

Рівненська АЕС відключила від енергосистеми перший блок: у чому причина

22 січня 2021, 10:57 2
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Планується проведення планового ремонту
Планується проведення планового ремонту
Фото: сайт Рівненської АЕС
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Рівненська атомна електростанція 22 січня відключила перший блок від енергосистеми України для проведення планового ремонту.

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Рівненської АЕС.

Перший енергоблок відключили о 00:03.

"Планово-попереджувальний ремонт розрахований на 45 календарних діб та виконується відповідно до графіка ремонтів діючих енергоблоків АЕС України", — зазначили на АЕС.

Минулої доби на Рівненській АЕС працювали три енергоблоки із сумарним навантаженням 1 808 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків та персоналу немає, запевняють на станції.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не зафіксовано.

"Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм", — зазначається у повідомленні.

Рівненська АЕС розташована на північному заході Рівненської області у Вараші. До її складу входять чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт.

Нагадаємо, 12 грудня 2020 року один з енергоблоків Рівненської АЕС раптово відключився від мережі.

Україна станція Рівне АЕС
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