11:02  22 января
В Минздраве рассказали, где в стране самая худшая эпидситуация
08:32  22 января
В Харькове сообщили о задержании трех лиц, причастных к работе дома престарелых
08:11  22 января
На Донбассе зафиксировано семь нарушений режима "тишины", погиб военный
UA | RU
UA | RU
22 января 2021, 10:57 8

Ровенская АЭС отключила первый блок от энергосистемы: в чем причина

22 января 2021, 10:57 8
Читайте також українською мовою
Планируется проведение планового ремонта
Планируется проведение планового ремонта
Фото: сайт Ривненской АЭС
Читайте також
українською мовою

Ривненская атомная электростанция 22 января отключила первый блок от энергосистемы Украины для проведения планового ремонта.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Ровенской АЭС.

Первый энергоблок отключили в 00:03.

"Планово-предупредительный ремонт рассчитан на 45 календарных суток и выполняется в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины", — отметили на АЭС.

За прошедшие сутки на Ровенской АЭС работали три энергоблока с суммарной нагрузкой 1 808 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет, уверяют на станции.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм", — отмечается в сообщении.

Ровенская АЭС расположена на северо-западе Ровенской области в Вараші. В ее состав входят четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт.

Напомним, 12 декабря 2020 года один из энергоблоков Ровенской АЭС внезапно отключился от сети.

Украина станция Ровно АЭС
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Пиар-изгнание Немилостивого или как отвлечь украинцев от повышенных тарифов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Юрий Бражник
Все блоги »