Ровенская АЭС отключила первый блок от энергосистемы: в чем причина

Планируется проведение планового ремонта

Планируется проведение планового ремонта

Фото: сайт Ривненской АЭС

Ривненская атомная электростанция 22 января отключила первый блок от энергосистемы Украины для проведения планового ремонта.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Ровенской АЭС.

Первый энергоблок отключили в 00:03.

"Планово-предупредительный ремонт рассчитан на 45 календарных суток и выполняется в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины", — отметили на АЭС.

За прошедшие сутки на Ровенской АЭС работали три энергоблока с суммарной нагрузкой 1 808 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет, уверяют на станции.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм", — отмечается в сообщении.

Ровенская АЭС расположена на северо-западе Ровенской области в Вараші. В ее состав входят четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт.

Напомним, 12 декабря 2020 года один из энергоблоков Ровенской АЭС внезапно отключился от сети.