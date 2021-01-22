Ровенская АЭС отключила первый блок от энергосистемы: в чем причина
Ривненская атомная электростанция 22 января отключила первый блок от энергосистемы Украины для проведения планового ремонта.
Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Ровенской АЭС.
Первый энергоблок отключили в 00:03.
"Планово-предупредительный ремонт рассчитан на 45 календарных суток и выполняется в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины", — отметили на АЭС.
За прошедшие сутки на Ровенской АЭС работали три энергоблока с суммарной нагрузкой 1 808 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет, уверяют на станции.
Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано.
"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм", — отмечается в сообщении.
Ровенская АЭС расположена на северо-западе Ровенской области в Вараші. В ее состав входят четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт.
Напомним, 12 декабря 2020 года один из энергоблоков Ровенской АЭС внезапно отключился от сети.