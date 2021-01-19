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19 января 2021, 16:58 10

На Сумщине задержали военного, торговавшего оружием

19 января 2021, 16:58 10
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Мужчине грозит до семи лет лишения свободы
Мужчине грозит до семи лет лишения свободы
Фото: Нацполіція
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В Сумской области задержали 25-летнего бывшего военного по подозрению в торговле взрывчаткой. Жителя Краснополье задержали сегодня после сбыта около трех килограммов пластида.

Как пишет RegioNews об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Бывший военный неоднократно находился в зоне проведения операции Объединенных сил, откуда, по словам правоохранителей, он незаконно вывез взрывчатку, которую планировал сбыть на территории области.

Как рассказали в МВД, в ноябре 2020 года человек в рамках контроля за совершением преступления сбыл гражданскому полтора килограмма пластида за 20 тысяч гривен. А сегодня он сбыл вторую часть взрывчатки за 60 тысяч гривен.

После продажи его задержали. У экс-военного изъяли пластид и наличность, которую он получил от "покупателя". Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове одного из руководителей филиала Госгеокадастра задержали на взятке.

Украина военные полиция задержание Сумская область
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