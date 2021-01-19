12:26  19 січня
На Закарпатті мітингувальники вимагають відставки керівництва області
11:24  19 січня
Намагався продати посаду в Офісі президента за $200 тисяч: правоохоронці затримали шахрая
08:11  19 січня
На Донбасі не зафіксовано порушень: від початку доби спостерігається "тиша"
UA | RU
UA | RU
19 січня 2021, 14:57 3

ОБСЄ посилила свою присутність на Херсонщині

19 січня 2021, 14:57 3
Читайте также на русском языке
Це зроблено для відстеження подій в анексованому Росією Криму
Це зроблено для відстеження подій в анексованому Росією Криму
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) посилила свою присутність у Херсонській області для відстеження подій в анексованому Росією Криму.

Як пише RegioNews, про це повідомила глава ОБСЄ Анн Лінде на брифінгу в МЗС України 19 січня.

За її словами, монітори, які представляють спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, не безпосередньо відстежують події, які відбуваються на півострові.

"Це включає моніторингову діяльність, яка відбувається на КПВВ "Чонгар". І на східному пункті пропуску "Колончак". Останнім часом моніторингова місія посилила свою присутність у Херсонській області для того, щоб відстежувати події, які відбуваються в окупованому Криму", — розповіла вона.

Нагадаємо, Україна в ТКГ пропонує розробити єдиний план щодо Донбасу.

війна військова техніка ОБСЄ спостерігач Херсонська область
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Підсумки виборів-2020: хто, де і скільки отримав в облрадах
Слов'янськ після виборів: як казус Штепи може довести місто до ВЦА
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Юрій Бражник
Кирило Сазонов
Всі блоги »