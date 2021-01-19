ОБСЄ посилила свою присутність на Херсонщині

Це зроблено для відстеження подій в анексованому Росією Криму

Це зроблено для відстеження подій в анексованому Росією Криму

Фото з відкритих джерел

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) посилила свою присутність у Херсонській області для відстеження подій в анексованому Росією Криму.

Як пише RegioNews, про це повідомила глава ОБСЄ Анн Лінде на брифінгу в МЗС України 19 січня.

За її словами, монітори, які представляють спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, не безпосередньо відстежують події, які відбуваються на півострові.

"Це включає моніторингову діяльність, яка відбувається на КПВВ "Чонгар". І на східному пункті пропуску "Колончак". Останнім часом моніторингова місія посилила свою присутність у Херсонській області для того, щоб відстежувати події, які відбуваються в окупованому Криму", — розповіла вона.

Нагадаємо, Україна в ТКГ пропонує розробити єдиний план щодо Донбасу.