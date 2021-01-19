ОБСЕ усилила свое присутствие на Херсонщине

Это сделано для отслеживания событий в аннексированном Россией Крыма

Это сделано для отслеживания событий в аннексированном Россией Крыма

Фото из открытых источников

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) усилила свое присутствие в Херсонской области для отслеживания событий в аннексированном Россией Крыму.

Как пишет RegioNews, об этом сообщила глава ОБСЕ Анн Линде на брифинге в МИД Украины 19 января.

По ее словам, мониторы, которые представляют специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, не непосредственно отслеживают события, которые происходят на полуострове.

"Это включает мониторинговую деятельность, которая происходит на КПВВ "Чонгар". И на восточном пункте пропуска "Колончак". В последнее время мониторинговая миссия усилила свое присутствие в Херсонской области для того, чтобы отслеживать события, которые происходят в оккупированном Крыму", — рассказала она.

Напомним, Украина в ТКГ предлагает разработать единый план относительно Донбасса.