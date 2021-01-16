Бойовики на Донбасі один раз обстріляли позиції ЗСУ

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає

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Протягом поточної доби, 16 січня, на більшості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Так, в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, минулої доби проросійські бойовики поранили українського воїна.