15:50  16 января
ГБР поймало на взятке руководителей Нацагентства по аккредитации
12:17  16 января
На Прикарпатье горел химзавод: пожар тушили полсотни спасателей
17:38  16 января
Боевики на Донбассе один раз обстреляли позиции ВСУ
UA | RU
UA | RU
16 января 2021, 17:38 3

Боевики на Донбассе один раз обстреляли позиции ВСУ

16 января 2021, 17:38 3
Читайте також українською мовою
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет
Facebook
Читайте також
українською мовою

В течение текущих суток, 16 января, на большинстве участков ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в районе оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

О факте нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Saturday, January 16, 2021

Напомним, за прошедшие сутки пророссийские боевики ранили украинского воина.

Украина война обстрел боевики оккупанты
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Коалиционные игры: чем закончится политический кризис на Черниговщине
Местные коалициады. Кто будет контролировать Киевский горсовет
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Ирина Геращенко
Александр Дубинский
Все блоги »