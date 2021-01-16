Боевики на Донбассе один раз обстреляли позиции ВСУ

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет

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В течение текущих суток, 16 января, на большинстве участков ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в районе оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

О факте нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, за прошедшие сутки пророссийские боевики ранили украинского воина.