Боевики на Донбассе один раз обстреляли позиции ВСУ
В течение текущих суток, 16 января, на большинстве участков ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
Так, в районе оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
О факте нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Saturday, January 16, 2021
Напомним, за прошедшие сутки пророссийские боевики ранили украинского воина.