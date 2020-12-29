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29 грудня 2020, 10:42 80

У полоні бойовиків у ОРДЛО перебуває 251 українець - Денісова

29 грудня 2020, 10:42 80
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До омбудсмена також надходять звернення від звільнених громадян щодо сприяння забезпеченню їх соціального захисту
До омбудсмена також надходять звернення від звільнених громадян щодо сприяння забезпеченню їх соціального захисту
Фото: Facebook
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Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у полоні бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишається 251 громадянин України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook омбудсмена.

Наразі в катівнях окупанта на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишається 251 громадянин України. Їх звільнення є надважливим завданням усіх залучених компетентних органів до цього процесу", - зазначила омбудсмен.

Денісова нагадала, що рік тому, 29 грудня 2019 року, до своїх родин на підконтрольну уряду України територію повернулося 76 громадян, у тому числі 12 військовослужбовців, які перебували у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Протягом року до мене надходили звернення від звільнених громадян щодо сприяння забезпечення їх соціального захисту”, - повідомила вона.

Омбудсмен додала, що зверталася до урядовців щодо законодавчого врегулювання питання встановлення статусу та правового захисту осіб, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України та щодо необхідності формування переліку суб’єктів надання медичних та реабілітаційних послуг, яким відшкодовуватимуться витрати за надані звільненим особам послуги.

Раніше Резніков заявив, що обмін полоненими заблокований і цього року навряд чи відбудеться.

ОРДЛО обмін полонених Людмила Денисова полонені Омбудсмен
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