Коронавирус в Украине: заболели еще около 8 тысяч человек

За вчера госпитализировали 2 083 человека, умерли 144 человек, 9 792 пациентов выздоровели

За вчера госпитализировали 2 083 человека, умерли 144 человек, 9 792 пациентов выздоровели

Фото: flickr

За последние сутки в Украине обнаружили 7 729 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве и Запорожской области.

Как сообщает RegioNews, об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook.

По его данным, за 15 января проведено 48 700 тестов на коронавирус, в том числе 29 363 ПЦР тестов и 19 337 ИФА-тестов.

Вчера госпитализировали 2 083 человека, умерли 144 человек, 9 792 пациентов выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.

За все время в Украине заразились 1 154 692 человека, из них выздоровела 857 183 человек, летальных исходов - 20 686.

7 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 січня 2021 року. Зокрема,... Posted by Максим Степанов on Friday, January 15, 2021

Ранее сообщалось, что в Минздраве уже готовят список лиц, которых будут вакцинировать от COVID-19 первоочередно.