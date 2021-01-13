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13 января 2021, 09:44 13

В четырех областях Украины остались без света 55 населенных пунктов - ГСЧС

13 января 2021, 09:44 13
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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
Фото: из открытых источников
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На утро, 13 января, из-за снега и порывов ветра обесточены 55 населенных пункта в четырех областях Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

13 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 55 населенных пунктов в 4 областях, а именно Днепропетровская - 20, Донецкая - 12 Николаевская - 12 и Запорожская - 11", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ГСЧС добавили, что утром осадки в виде снега (местами с дождем) наблюдаются в Донецкой, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за гололеда сотни аварий на дорогах, обесточены свыше 170 населенных пунктов.

непогода электричество спасатели ГСЧС область
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