На водогоні "Горлівка-Торецьк" відновилися ремонтні роботи - штаб ООС

Через пошкодження водопроводу без питної води залишилися мешканці п'яти населених пунктів

Через пошкодження водопроводу без питної води залишилися мешканці п'яти населених пунктів

Фото: Facebook

Сьогодні, 11 січня, о 9 ранку продовжилися аварійно-відновлювальні роботи, спрямовані на повну ліквідацію проривів на ділянці водогону "Горлівка-Торецьк".

Як повідомили RegioNews, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Так, спочатку сапери ДСНС обстежують маршрути техніки й робочої групи, а також місця, де буде проводитися ремонт. Після цього майстри приступлять до ремонтно-зварювальних робіт для повної ліквідації пошкоджень водопроводу, що дозволить відновити водопостачання населених пунктів Торецька, Залізного, Північного, Південного та Щербинівки.

Також наголошується, що представники ВУС СЦКК безпосередньо на місці робіт будуть здійснювати контроль за дотриманням наданих гарантій безпеки й режиму припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині без води вже тиждень перебувають близько 40 тисяч жителів.