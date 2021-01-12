У глави Чернігівської ОДА Коваленко й головнокомандувача ЗСУ Хомчака народилася донька

Коваленко оприлюднила перше фото з дочкою

Коваленко оприлюднила перше фото з дочкою

Фото з відкритих джерел

Голова Чернігівської облдержадміністрації Анна Коваленко, яка є дружиною начальника Генерального штабу - головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, 11 січня народила доньку.

Про це Коваленко повідомила у Facebook, пише RegioNews.

"Марія Русланівна Хомчак сьогодні з‘явилась на світ. Ми щасливі", - написала молода мати.

Також вона також оприлюднила перше фото з дочкою.

Привіт, Марічко! Марія Русланівна Хомчак сьогодні з‘явилась на світ. Ми щасливі. Posted by Anna Kovalenko on Monday, January 11, 2021

Відомо, що головою Чернігівської ОДА 29-річну Анну Коваленко було призначено 15 жовтня 2020 року. Вона стала першою жінкою в Україні на такій посаді.

Нагадаємо, раніше у Раді сказали, чи піде з посади глава Чернігівської ОДА через вагітність.