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12 січня 2021, 12:59 18

У глави Чернігівської ОДА Коваленко й головнокомандувача ЗСУ Хомчака народилася донька

12 січня 2021, 12:59 18
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Коваленко оприлюднила перше фото з дочкою
Коваленко оприлюднила перше фото з дочкою
Фото з відкритих джерел
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Голова Чернігівської облдержадміністрації Анна Коваленко, яка є дружиною начальника Генерального штабу - головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, 11 січня народила доньку.

Про це Коваленко повідомила у Facebook, пише RegioNews.

"Марія Русланівна Хомчак сьогодні з‘явилась на світ. Ми щасливі", - написала молода мати.

Також вона також оприлюднила перше фото з дочкою.

Привіт, Марічко! Марія Русланівна Хомчак сьогодні з‘явилась на світ. Ми щасливі.

Posted by Anna Kovalenko on Monday, January 11, 2021

Відомо, що головою Чернігівської ОДА 29-річну Анну Коваленко було призначено 15 жовтня 2020 року. Вона стала першою жінкою в Україні на такій посаді.

Нагадаємо, раніше у Раді сказали, чи піде з посади глава Чернігівської ОДА через вагітність.

Україна військові ЗСУ ОДА голова
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