У глави Чернігівської ОДА Коваленко й головнокомандувача ЗСУ Хомчака народилася донька
Коваленко оприлюднила перше фото з дочкою
Коваленко оприлюднила перше фото з дочкою
Голова Чернігівської облдержадміністрації Анна Коваленко, яка є дружиною начальника Генерального штабу - головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, 11 січня народила доньку.
Про це Коваленко повідомила у Facebook, пише RegioNews.
"Марія Русланівна Хомчак сьогодні з‘явилась на світ. Ми щасливі", - написала молода мати.
Також вона також оприлюднила перше фото з дочкою.
Привіт, Марічко! Марія Русланівна Хомчак сьогодні з‘явилась на світ. Ми щасливі.Posted by Anna Kovalenko on Monday, January 11, 2021
Відомо, що головою Чернігівської ОДА 29-річну Анну Коваленко було призначено 15 жовтня 2020 року. Вона стала першою жінкою в Україні на такій посаді.
Нагадаємо, раніше у Раді сказали, чи піде з посади глава Чернігівської ОДА через вагітність.
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