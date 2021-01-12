У главы Черниговской ОГА Коваленко и главнокомандующего ВСУ Хомчака родилась дочь

Коваленко обнародовала первое фото с дочерью

Коваленко обнародовала первое фото с дочерью

Фото из открытых источников

Об этом Коваленко сообщила в Facebook, пишет RegioNews.

"Мария Руслановна Хомчак сегодня появилась на свет. Мы счастливы", - написала молодая мать.

Также она также обнародовала первое фото с дочерью.

Привіт, Марічко! Марія Русланівна Хомчак сьогодні з‘явилась на світ. Ми щасливі. Posted by Anna Kovalenko on Monday, January 11, 2021

Известно, что председателем Черниговской ОГА 29-летнюю Анну Коваленко было назначено 15 октября 2020 года. Она стала первой женщиной в Украине на такой должности.

Напомним, ранее в Раде сказали, уйдет ли с должности глава Черниговской ОГА из-за беременности.