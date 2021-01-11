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11 січня 2021, 18:29

Стали відомі подробиці вибуху у вінницькому дитсадку

11 січня 2021, 18:29
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В результаті вибуху постраждала одна дитина, у трьох пошкоджений одяг
В результаті вибуху постраждала одна дитина, у трьох пошкоджений одяг
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Правоохоронці взялися розслідувати вибух на території дитячого садка у Вінниці, за попередніми даними, на території дитсадка детонувала саморобна петарда.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ, передає RegioNews.

Співробітники поліції та вибухотехніки оглянули місце події та залишки невідомого предмету. Попередньо, на території дитсадка вибухнула саморобна петарда.

Медики оглянули дітей, які постраждали від вибуху, госпіталізації вони не потребували.

Після проведення всіх необхідних процесуальних дій поліцією буде надана правова кваліфікація події", - розповіли в МВС.

Правоохоронці наразі досліджують одяг дитини, з’ясовуючи, яка вибухова речовина була у пристрої.

Під час ранкової прогулянки діти вийшли на вулицю і дитина побачила на майданчику предмет, схожий на м’ячик. Дитина його взяла, і він вибухнув у неї в руках. Тобто, одяг попсований у трьох, а постраждала одна дитина - в неї невеликий опік на руці. Лікар швидкої допомоги констатував менше 1%", - повідомили у міській раді Вінниці.

Там додали, що з'ясування того, який саме пристрій вибухнув у руках дитини і як він потрапив на територію садочка, – це справа поліції.

Нагадаємо, у вінницькому дитячому садочку стався вибух, за попередньою інформацією, троє дітей отримали опіки.

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