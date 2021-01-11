Стали известны подробности взрыва в винницком детском саду

В результате взрыва пострадал один ребенок, в трех повреждена одежда

В результате взрыва пострадал один ребенок, в трех повреждена одежда

Правоохранители взялись расследовать взрыв на территории детского сада в Виннице, по предварительным данным, на территории детсада сдетонировала самодельная петарда.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел, передает RegioNews.

Сотрудники полиции и взрывотехники осмотрели место происшествия и остатки неизвестного предмета. Предварительно, на территории детсада взорвалась самодельная петарда.

Медики осмотрели детей, пострадавших от взрыва, в госпитализации они не нуждались.

После проведения всех необходимых процессуальных действий полицией будет дана правовая квалификация события ", - рассказали в МВД.

Правоохранители пока изучают одежду ребенка, выясняя, какое именно взрывчатое вещество было в устройстве.

Во время утренней прогулки дети вышли на улицу и ребенок увидел на площадке предмет, похожий на мячик. Ребенок его взял, и он взорвался у него в руках. То есть, одежда испорчена в троих, а пострадал один ребенок - у нее небольшой ожог на руке. Врач скорой помощи констатировал менее 1%", - сообщили в городском совете Винницы.

Там добавили, что выяснение того, какой именно устройство взорвалось в руках ребенка и как он попал на территорию сада, - это дело полиции.

Напомним, в винницком детском саду произошел взрыв, по предварительной информации, трое детей получили ожоги.