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11 січня 2021, 10:59 7

Степанов назвав області, де не завершили досліджувати зразки на COVID-19

11 січня 2021, 10:59 7
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Незавершені дослідження залишилися у чотирьох областях
Незавершені дослідження залишилися у чотирьох областях
Фото: МОЗ
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В Україні станом на ранок 11 січня не завершили досліджувати зібрані зразки на коронавірус у чотирьох областях. Загалом це 712 тестів.

Як інформує RegioNews, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так міністр прокоментував інформацію про можливе спеціальне зниження проведених тестувань українськими лабораторіями.

За його словами, незавершені дослідження залишилися у Вінницькій (160 зразків), Дніпропетровській (247), Донецькій (215) та Харківській областях (90).

"Всі інші (області, - ред.) - це нулі. Тобто, немає жодного (незавершеного - ред.) зразка у нас на ранок, щодо тестувань", - заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали головні цілі жорсткого карантину.

міністр
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