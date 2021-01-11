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11 січня 2021, 10:01 11

У МОЗ назвали головні цілі жорсткого карантину

11 січня 2021, 10:01 11
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У міністерстві прогнозують зростання захворюваності після новорічних свят
У міністерстві прогнозують зростання захворюваності після новорічних свят
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав основні цілі введення жорсткого карантину в Україні: обмеження контактів між людьми, а також зниження тиску на систему охорони здоров'я перед спалахом захворюваності на грип.

Про це міністр розповів під час брифінгу, передає RegioNews.

У нас були свята, які передбачали великі скупчення людей на новорічних ялинках, під час інших святкувань. У нас було переміщення громадян. Всі ці дії передбачають велику кількість контактів. І як наслідок цього великої кількості контактів збільшується ризик інфікування"", - повідомив Степанов.

Так, у МОЗ очікують збільшення захворюваності після новорічних свят.

Ми прогнозуємо збільшення кількості інфікованих. При цьому у нас сезонно збільшується кількість хворих на грип. На цьому і на наступному тижні ми будемо відстежувати збільшення кількості хворих на грип", - заявив міністр.

Степанов зазначив, що грип є сезонним захворюванням, яке має подібні до коронавірусу ускладнення і також передає повітряно-крапельним шляхом.

Важкі хворі також потребують госпіталізації. Це може привести до досить напруженої ситуації. Тому, щоб цього не було, ми стратегічно ввели карантин з 8 по 24 січня включно", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, в Україні за 10 січня підтвердили 4 288 нових випадків коронавірусу.

коронавірус карантин МОЗ Максим Степанов локдаун
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