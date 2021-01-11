У МОЗ назвали головні цілі жорсткого карантину

У міністерстві прогнозують зростання захворюваності після новорічних свят

У міністерстві прогнозують зростання захворюваності після новорічних свят

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав основні цілі введення жорсткого карантину в Україні: обмеження контактів між людьми, а також зниження тиску на систему охорони здоров'я перед спалахом захворюваності на грип.

Про це міністр розповів під час брифінгу, передає RegioNews.

У нас були свята, які передбачали великі скупчення людей на новорічних ялинках, під час інших святкувань. У нас було переміщення громадян. Всі ці дії передбачають велику кількість контактів. І як наслідок цього великої кількості контактів збільшується ризик інфікування"", - повідомив Степанов.

Так, у МОЗ очікують збільшення захворюваності після новорічних свят.

Ми прогнозуємо збільшення кількості інфікованих. При цьому у нас сезонно збільшується кількість хворих на грип. На цьому і на наступному тижні ми будемо відстежувати збільшення кількості хворих на грип", - заявив міністр.

Степанов зазначив, що грип є сезонним захворюванням, яке має подібні до коронавірусу ускладнення і також передає повітряно-крапельним шляхом.

Важкі хворі також потребують госпіталізації. Це може привести до досить напруженої ситуації. Тому, щоб цього не було, ми стратегічно ввели карантин з 8 по 24 січня включно", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, в Україні за 10 січня підтвердили 4 288 нових випадків коронавірусу.