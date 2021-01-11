Після зимових свят українці потягнулись за кордон: утворилися черги на виїзд
Зростання пасажиропотоку особливо спостерігається в західному напрямку
Зростання пасажиропотоку особливо спостерігається в західному напрямку
В Державній прикордонній службі України збільшили кількість прикордонних нарядів. Загалом за вихідні та святкові дні, 7-10 січня, кордон держави перетнуло понад 150 тисяч осіб та близько 30 тисяч автомобілів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
У Державній прикордонній службі України повідомили, що виїзд з України переважає над в’їздом, особливо на ділянках кордону з країнами ЄС.
Зазначається, що найбільш завантаженими пунктами пропуску залишаються "Грушів", "Шегині" та "Ужгород", де станом на ранок 11 січня було близько по 100 легкових транспортних засобів, що очікували на оформлення.
Нагадаємо, з нового року в Україні подорожчає оформлення біометричних документів.
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