После зимних праздников украинцы потянулись за границу: образовались очереди на выезд

Рост пассажиропотока особенно наблюдается в западном направлении

Рост пассажиропотока особенно наблюдается в западном направлении

Фото: dpsu.gov.ua

В Государственной пограничной службе Украины увеличили количество пограничных нарядов. В целом за выходные и праздничные дни, 7-10 января, границу страны пересекли более 150 тысяч человек и около 30 тысяч автомобилей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что выезд из Украины преобладает над въездом, особенно на участках границы со странами ЕС.

Отмечается, что наиболее загруженными пунктами пропуска остаются "Грушев", "Шегини" и "Ужгород", где по состоянию на утро 11 января было около 100 легковых транспортных средств, которые ожидали на оформление.

Напомним, с нового года в Украине подорожает оформление биометрических документов.