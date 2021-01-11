После зимних праздников украинцы потянулись за границу: образовались очереди на выезд
Рост пассажиропотока особенно наблюдается в западном направлении
Рост пассажиропотока особенно наблюдается в западном направлении
В Государственной пограничной службе Украины увеличили количество пограничных нарядов. В целом за выходные и праздничные дни, 7-10 января, границу страны пересекли более 150 тысяч человек и около 30 тысяч автомобилей.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что выезд из Украины преобладает над въездом, особенно на участках границы со странами ЕС.
Отмечается, что наиболее загруженными пунктами пропуска остаются "Грушев", "Шегини" и "Ужгород", где по состоянию на утро 11 января было около 100 легковых транспортных средств, которые ожидали на оформление.
Напомним, с нового года в Украине подорожает оформление биометрических документов.
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