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11 января 2021, 13:22 4

После зимних праздников украинцы потянулись за границу: образовались очереди на выезд

11 января 2021, 13:22 4
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Рост пассажиропотока особенно наблюдается в западном направлении
Фото: dpsu.gov.ua
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В Государственной пограничной службе Украины увеличили количество пограничных нарядов. В целом за выходные и праздничные дни, 7-10 января, границу страны пересекли более 150 тысяч человек и около 30 тысяч автомобилей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что выезд из Украины преобладает над въездом, особенно на участках границы со странами ЕС.

Отмечается, что наиболее загруженными пунктами пропуска остаются "Грушев", "Шегини" и "Ужгород", где по состоянию на утро 11 января было около 100 легковых транспортных средств, которые ожидали на оформление.

Напомним, с нового года в Украине подорожает оформление биометрических документов.

пограничники авто транспорт дороги праздник
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