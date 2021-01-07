Корбан в соцмережах подякував усім за підтримку після смерті сина

16-річний юнак з подругою загинули, катаючись на баггі

16-річний юнак з подругою загинули, катаючись на баггі

Відомий дніпропетровський бізнесмен Геннадій Корбан у соцмережах подякував за підтримку всім, хто висловив співчуття з приводу смерті його старшого сина Лева.

Про це сам Корбан написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Кожен з нас призначений для вічності. І кожен це відчуває до моменту поки ми не усвідомлюємо, що немає вічності у цьому світі. Є тільки випадковість, яка то з'єднує, то розлучає людей, відриваючи їх одне від одного. Без можливості іноді сказати пару важливих слів, зробити кілька важливих справ або просто побути разом, пожити одним життям, бути щасливими разом, - поділився своїми переживаннями бізнесмен.



Далі Корбан подякував всім за слова підтримки і зауважив, що треба далі жити заради дітей і майбутнього.

Спасибі всім за слова підтримки. За спробу розділити тягар втрати. За співучасть і за усвідомлення того, що життя триває. Заради тих, хто залишився. Заради дітей. Заради майбутнього", - написав Корбан.

Самое большое испытание в жизни - бессмысленность происходящего в ней зла. Каждый из нас предназначен для вечности. И... Posted by Gennady Korban on Thursday, January 7, 2021

Нагадаємо, 5 січня поблизу Дніпра трагічно загинув син Геннадія Корбана