Корбан в соцсетях поблагодарил всех за поддержку после смерти сына

16-летний юноша с подругой погибли, катаясь на багги

16-летний юноша с подругой погибли, катаясь на багги

Известный днепропетровский бизнесмен Геннадий Корбан в соцсетях поблагодарил за поддержку всех, кто высказал соболезнования по поводу смерти его старшего сына Льва.

Об этом сам Корбан написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый ощущает это до момента пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, совершить пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе, - поделился своими переживаниями бизнесмен.

Далее Корбан поблагодарил всех за слова поддержки и заметил, что нужно жить дальше ради детей и будущего.



Спасибо всем за слова поддержки. За попытку разделить бремя утраты. За соучастие и за осознание того, что жизнь продолжается. Ради тех, кто остался. Ради детей. Ради будущего", - написал Корбан.

Самое большое испытание в жизни - бессмысленность происходящего в ней зла. Каждый из нас предназначен для вечности. И... Posted by Gennady Korban on Thursday, January 7, 2021

Напомним, 5 января вблизи Днепра трагически погиб сын Геннадия Корбана