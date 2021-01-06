Війна на Донбасі: бойовики сьогодні вже двічі порушили режим "тиші"
Протягом минулої доби, 5 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.
Про це повідомили у пресцентрі ООС, пише RegioNews.
Зокрема, обстріли зафіксовані неподалік населених пунктів Гнутове та Водяне. Там бойовики відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки ворог здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета, а біля Пищевика – зі стрілецької зброї.
Від початку поточної доби, 6 січня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік позицій українських захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, а також – великокаліберного кулемета.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Tuesday, January 5, 2021
Нагадаємо, 4 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.