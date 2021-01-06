08:42  06 січня
В Україні ще майже 7 тисяч осіб захворіли на коронавірус: статистика по областях
18:32  05 січня
Верховна Рада не отримувала звернення від Харкова про призначення виборів мера
08:07  06 січня
Війна на Донбасі: бойовики сьогодні вже двічі порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
06 січня 2021, 08:07 9

Війна на Донбасі: бойовики сьогодні вже двічі порушили режим "тиші"

06 січня 2021, 08:07 9
Читайте также на русском языке
Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає
Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає
Facebook
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 5 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

Про це повідомили у пресцентрі ООС, пише RegioNews.

Зокрема, обстріли зафіксовані неподалік населених пунктів Гнутове та Водяне. Там бойовики відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки ворог здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета, а біля Пищевика – зі стрілецької зброї.

Від початку поточної доби, 6 січня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік позицій українських захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, а також – великокаліберного кулемета.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Tuesday, January 5, 2021

Нагадаємо, 4 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

ООС Україна обстріл бойовики штаб
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Волинську облраду
Капкан для президента. Чому відсторонення Тупицького зробить із Зеленського диктатора або посміховисько
Всі публікації »
Ігор Попов
Сергій Гайдай
Валентин Кім
Всі блоги »