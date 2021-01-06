Бойовики на Донбасі тричі обстріляли ЗСУ

Про порушення режиму "тиші" Україна повідомила представникам ОБСЄ через СЦКК

Про порушення режиму "тиші" Україна повідомила представникам ОБСЄ через СЦКК

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Бойовики на Донбасі у переддень Різдва, 6 січня, тричі обстріляли ВСУ.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, пише RegioNews.

"Вранці, в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" неподалік Водяного, що на Приазов'ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів станкових і великокаліберного кулемета", — розповіли в штабі.

Наголошується, що опівдні ворожа вогнева активність російсько-окупаційних військ була помічена і поблизу Опитного. Тут противник здійснив кілька неточних пострілів з автоматичної станкового гранатомета.

Втрат серед ВСУ немає. Про порушення режиму "тиші" Україна повідомила представникам ОБСЄ через СЦКК.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Серед українських воїнів бойових втрат і поранень не було.