Бойовики на Донбасі тричі обстріляли ЗСУ
Бойовики на Донбасі у переддень Різдва, 6 січня, тричі обстріляли ВСУ.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, пише RegioNews.
"Вранці, в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" неподалік Водяного, що на Приазов'ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів станкових і великокаліберного кулемета", — розповіли в штабі.
Наголошується, що опівдні ворожа вогнева активність російсько-окупаційних військ була помічена і поблизу Опитного. Тут противник здійснив кілька неточних пострілів з автоматичної станкового гранатомета.
Втрат серед ВСУ немає. Про порушення режиму "тиші" Україна повідомила представникам ОБСЄ через СЦКК.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, January 6, 2021
Нагадаємо, за минулу добу, 5 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Серед українських воїнів бойових втрат і поранень не було.