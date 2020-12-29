У Кличка зробили остаточну заяву щодо подорожчання проїзду у громадському транспорті

Раніше планувалося встановити тарифи за проїзд у транспорті на рівні 12 грн

Раніше планувалося встановити тарифи за проїзд у транспорті на рівні 12 грн

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У Києві в першому кварталі наступного року не буде підвищуватися вартість проїзду в громадському міському транспорті.

Як пише RegioNews, про це повідомив в ефірі одного з українських телеканалів заступник міського голови - секретар Київради Володимир Бондаренко.

"У першому кварталі (2021 року, - ред.) я не очікую підвищення вартості проїзду для громадського транспорту ... у тому бюджеті, який Київрада прийняла на 2021 рік, у нас на перший квартал закладена певна компенсація для двох перевізників – це "Київпастранс" і "Київський метрополітен", яка дозволяє поки не говорити про підвищення тарифу. Разом з тим, економічні передумови також для цього є", - заявив він.

Разом з тим, Бондаренко зазначив, що низка транспортних компаній, які займаються перевезеннями в режимі маршрутного таксі повідомили, що протягом першого кварталу розглядають питання про підвищення вартості проїзду.

"Це рішення ще не ухвалено, разом з тим звучать різні цифри - від 10 до 12 грн. Пояснюється з боку перевізників це досить просто - є реальне зменшення пасажиропотоку на маршрутах. Інша історія - в січні збільшується мінімальна заробітна плата, це буде позначатися на вартості проїзду. Однак у січні ми точно такого підвищення ще не очікуємо", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Кличко розповів, як працюватиме громадський транспорт Києва під час локдауну.