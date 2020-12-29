У центрі Дніпра зіткнулися дві автівки, одна з них протаранила магазин

В результаті ДТП ніхто не постраждав

В результаті ДТП ніхто не постраждав

Фото з відкритих джерел

У понеділок, 28 грудня, у центрі Дніпра сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), за участі автівок Mazda і Toyota. У результаті зіткнення другий автомобіль влетів у магазин.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Інформатор".

Зазначається, що автомобіль Mazda рухався Половицькою в сторону Набережної, а Toyota їхала по проспекту Яворницького в напрямку вокзалу. Від удару Mazda розвернуло на 180 градусів, а Toyota влетіла в магазин. При цьому автомобіль розбив двері кондитерської.

За попередніми даними, в результаті ДТП ніхто не постраждав. Рух певний час був обмежений.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 27 грудня, у Київській області на Житомирській трасі, поблизу села Капітанівка, відбулася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Volvo та Honda.