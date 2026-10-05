На Тернопільщині чоловік силоміць відібрав мобільний телефон: його затримали

Фото: поліція Тернопільської області

У Збаразькій громаді поліцейські затримали 33-річного місцевого жителя за підозрою у вчиненні грабежу. За даними правоохоронців, чоловік силоміць відібрав у жінки мобільний телефон

Про це повідомила поліція Тернопільської області, передає RegioNews .

До відділення поліції міста Збаража звернулася жителька одного із сіл громади. Вона повідомила, що стала жертвою пограбування.

Поліцейські опитали заявницю та встановили обставини події. У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу чоловіка, якого вважають причетним до правопорушення.

Ним виявився 33-річний житель одного із сіл Збаразької громади. Поліцейські затримали його відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Мобільний телефон потерпілої правоохоронці вилучили.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Дніпрі затримали чоловіка, який пограбував жінку. Це сталось після того, як він проводжав її додому.