В центре Днепра столкнулись две машины, одна из них протаранила магазин

В результате ДТП никто не пострадал

В результате ДТП никто не пострадал

Фото из открытых источников

В понедельник, 28 декабря, в центре Днепра произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), с участием автомобилей Mazda и Toyota. В результате столкновения второй автомобиль влетел в магазин.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Информатор".

Отмечается, что автомобиль Mazda двигался по Половицкой в сторону Набережной, а Toyota ехала по проспекту Яворницкого в направлении вокзала. От удара Mazda развернуло на 180 градусов, а Toyota влетела в магазин. При этом автомобиль разбил дверь кондитерской.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Движение некоторое время было ограничено.

Напомним, в ночь на воскресенье, 27 декабря, в Киевской области по Житомирской трассе, вблизи села Капитановка, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volvo и Honda.