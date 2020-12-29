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29 декабря 2020, 11:27 6

В центре Днепра столкнулись две машины, одна из них протаранила магазин

29 декабря 2020, 11:27 6
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В результате ДТП никто не пострадал
В результате ДТП никто не пострадал
Фото из открытых источников
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В понедельник, 28 декабря, в центре Днепра произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), с участием автомобилей Mazda и Toyota. В результате столкновения второй автомобиль влетел в магазин.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Информатор".

Отмечается, что автомобиль Mazda двигался по Половицкой в сторону Набережной, а Toyota ехала по проспекту Яворницкого в направлении вокзала. От удара Mazda развернуло на 180 градусов, а Toyota влетела в магазин. При этом автомобиль разбил дверь кондитерской.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Движение некоторое время было ограничено.

Напомним, в ночь на воскресенье, 27 декабря, в Киевской области по Житомирской трассе, вблизи села Капитановка, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volvo и Honda.

Украина ДТП Днепр авария магазин
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