Удар по Краматорську: у ДСНС показали наслідки

Фото: ДСНС

Вдень росіяни вдарили по Краматорську безпілотниками. Тепер рятувальники показали фото наслідків атаки

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники уточнили, що внаслідок атаки загорілись 14 автомобілів. Також російський дрон влучив у адмінбудівлю, виникла пожежа покрівлі на площі 700 квадратних метрів. Вогонь локалізували, але через загрозу повторного обстрілу ліквідацію пожежі призупинили.

Крім того, пошкоджені чотири приватні будинки та гараж. Також загорівся дев'ятиповерховий житловий будинок. Рятувальники локалізували пожежу будинку, однак через загрозу повторного обстрілу призупинили роботи.

На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше російські безпілотники атакували Бориспільський район Київської області. Внаслідок атаки пошкоджені шість приватних будинків, автомобіль, церква, початкова школа, кафе та медичний заклад. Люди не постраждали.