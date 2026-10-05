Зеленський не має брати участі в наступних вибрах: так вважає 53% українців - КМІС

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Київський міжнародний інститут соціології провів опитування щодо майбутніх виборів. Вони поцікавились в українців, чи повинен чинний президент Володимир Зеленський балатуватись на другий термін

Про це повідомили в Центрі протидії корупції, передає RegioNews.

53% респодентів заявили, що Володимир Зеленський повинен обмежитись одним терміном. При цьому 42% громадян вважають, що він повинен балотуватись на наступних виборах.

На запитання про те, в якому загалом напрямку розвиваються справи в Україні, 45% відповіли, що скоріше чи безумовно в неправильному. Вважають, що в правильному – 40%.

Також українців спитали, які почуття вони мають до влади. 44% - відповіли про розчарування, ще 33% сказали про сором.

Нагадаємо, раніше депутат Ярослав Железняк опублікував хронологію публічних заяв президента Володимира Зеленського щодо проведення виборів в Україні.