Боевики на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины": в ВСУ - без потерь

На многочисленные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские военнослужащие дали адекватный ответ противнику

На многочисленные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские военнослужащие дали адекватный ответ противнику

Фото из открытых источников

В течение текущих суток, 25 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, отмечается, что все провокации российско-оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". На Приазовье, недалеко от Водяного, враг четыре раза открывал огонь вблизи украинских позиций из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, выпустив при этом 12 и 8 мин соответственно.

Также противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На многочисленные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили на передовой.

Напомним, 24 декабря оккупанты на Донбассе ранили двух наших защитников.