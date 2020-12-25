Боевики на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины": в ВСУ - без потерь
В течение текущих суток, 25 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, отмечается, что все провокации российско-оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". На Приазовье, недалеко от Водяного, враг четыре раза открывал огонь вблизи украинских позиций из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, выпустив при этом 12 и 8 мин соответственно.
Также противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"На многочисленные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили на передовой.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Friday, December 25, 2020
Напомним, 24 декабря оккупанты на Донбассе ранили двух наших защитников.