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Боевики на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины": в ВСУ - без потерь
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25 декабря 2020, 18:30 4

Боевики на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины": в ВСУ - без потерь

25 декабря 2020, 18:30 4
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На многочисленные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские военнослужащие дали адекватный ответ противнику
На многочисленные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские военнослужащие дали адекватный ответ противнику
Фото из открытых источников
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В течение текущих суток, 25 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, отмечается, что все провокации российско-оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". На Приазовье, недалеко от Водяного, враг четыре раза открывал огонь вблизи украинских позиций из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, выпустив при этом 12 и 8 мин соответственно.

Также противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На многочисленные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили на передовой.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Friday, December 25, 2020

Напомним, 24 декабря оккупанты на Донбассе ранили двух наших защитников.

Донбасс Украина война войска боевики
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