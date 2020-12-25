Окупанти на Донбасі поранили двох наших захисників

Українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь

Українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь

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У четвер, 24 грудня, проросійські бойовики на Донбасі п'ять разів порушували режим припинення вогню. З початку 25 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил зберігається режим "тиші".

Про це повідомило командування ООС на сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Обстріли вчора зафіксували поблизу Водяного та Шумів. Біля Водяного окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. Гранатомети та стрілецьку зброю застосовували поблизу Шумів. В результаті одного з обстрілів постраждав український військовий.

Крім того, неподалік Красногорівки боєць Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Обом пораненим військовим оперативно надали медичну допомогу, їх госпіталізували.

"На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь", - додали у штабі.

Нагадаємо, 23 грудня бойовики тричі порушили домовленості на Донбасі: стріляли з гранатометів та кулеметів.