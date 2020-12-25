10:35  25 грудня
За минулу добу коронавірус в Україні підхопили ще понад 11 тисяч людей
17:28  24 грудня
У МОЗ пояснили, чому ресторани на Новий рік будуть працювати всю ніч
10:02  25 грудня
Окупанти на Донбасі поранили двох наших захисників
UA | RU
UA | RU
25 грудня 2020, 10:02 5

Окупанти на Донбасі поранили двох наших захисників

25 грудня 2020, 10:02 5
Читайте также на русском языке
Українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь
Українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь
Facebook
Читайте также
на русском языке

У четвер, 24 грудня, проросійські бойовики на Донбасі п'ять разів порушували режим припинення вогню. З початку 25 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил зберігається режим "тиші".

Про це повідомило командування ООС на сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Обстріли вчора зафіксували поблизу Водяного та Шумів. Біля Водяного окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. Гранатомети та стрілецьку зброю застосовували поблизу Шумів. В результаті одного з обстрілів постраждав український військовий.

Крім того, неподалік Красногорівки боєць Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Обом пораненим військовим оперативно надали медичну допомогу, їх госпіталізували.

"На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь", - додали у штабі.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Thursday, December 24, 2020

Нагадаємо, 23 грудня бойовики тричі порушили домовленості на Донбасі: стріляли з гранатометів та кулеметів.

Донбас Україна війна військова техніка поранення
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
"Потьомкінські дороги-2020" Тимошенка і Голика. Чому "Велике будівництво" стало провалом
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Черкаську облраду
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Віктор Андрусів
Всі блоги »