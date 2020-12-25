Окупанти на Донбасі поранили двох наших захисників
У четвер, 24 грудня, проросійські бойовики на Донбасі п'ять разів порушували режим припинення вогню. З початку 25 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил зберігається режим "тиші".
Про це повідомило командування ООС на сторінці у Facebook, пише RegioNews.
Обстріли вчора зафіксували поблизу Водяного та Шумів. Біля Водяного окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. Гранатомети та стрілецьку зброю застосовували поблизу Шумів. В результаті одного з обстрілів постраждав український військовий.
Крім того, неподалік Красногорівки боєць Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Обом пораненим військовим оперативно надали медичну допомогу, їх госпіталізували.
"На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь", - додали у штабі.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Thursday, December 24, 2020
Нагадаємо, 23 грудня бойовики тричі порушили домовленості на Донбасі: стріляли з гранатометів та кулеметів.