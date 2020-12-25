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Оккупанты на Донбассе ранили двух наших защитников
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25 декабря 2020, 10:02 6

Оккупанты на Донбассе ранили двух наших защитников

25 декабря 2020, 10:02 6
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Украинские военнослужащие дали адекватный ответ противнику
Украинские военнослужащие дали адекватный ответ противнику
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В четверг, 24 декабря, пророссийские боевики на Донбассе пять раз нарушали режим прекращения огня. С начала 25 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил сохраняется режим "тишины".

Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook, пишет RegioNews.

Обстрелы вчера зафиксировали вблизи Водяного и Шумов. У Водяного оккупанты стреляли из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. Гранатометы и стрелковое оружие применяли вблизи Шумов. В результате одного из обстрелов пострадал украинский военный.

Кроме того, неподалеку Красногоровки боец Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Обоим раненым военным оперативно оказали медицинскую помощь, их госпитализировали.

"На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ", - добавили в штабе.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Thursday, December 24, 2020

Напомним, 23 декабря боевики трижды нарушили договоренности на Донбассе: стреляли из гранатометов и пулеметов.

Донбасс Украина война военная техника ранение
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