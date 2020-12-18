На Донбасі ворожий снайпер поранив українського військовослужбовця

Стан здоров'я потерпілого - задовільний

Стан здоров'я потерпілого - задовільний

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував наших воїнів обстрілами впродовж всієї доби.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, збройні формування Російської Федерації чотири рази відкривали вогонь поблизу Водяного. Проти наших воїнів противник застосував артилерійські системи 122 калібру у поєднанні зі 120 та 82 міліметровими мінометами. Крім того, по Водяному окупанти вели вогонь і з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Надвечір, противник активізував свої вогневі дії й поблизу населених пунктів Верхньоторецьке та Широкине, де відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля останнього – ще й з автоматичних станкових гранатометів.

В передмісті Авдіївки противник двічі обстріляв позиції українських захисників з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, до того ж вів і снайперський вогонь.

Внаслідок обстрілу снайпера один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний", - йдеться у повідомленні.

На численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники з відповіддю не забарилася. З гранатометів різних систем Об’єднані сили миттєво відкрили прицільний вогонь по позиціях ворога.

Від початку поточної доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.