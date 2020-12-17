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Окупанти на Донбасі тричі обстріляли позиції ЗСУ
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17 грудня 2020, 17:51 4

Окупанти на Донбасі тричі обстріляли позиції ЗСУ

17 грудня 2020, 17:51 4
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Постріли були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали
Постріли були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали
Фото з відкритих джерел
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Протягом поточної доби, 17 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це інформує RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зазначається. що противник вдруге за кілька тижнів на тому ж напрямку вдався до застосування артилерійських систем великих калібрів у поєднанні з мінометним вогнем.

Так, починаючи з ночі, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов'ї.

"Спершу противник застосував міномети 82-го калібру та гранатомети різних систем. На ранок, на цьому ж напрямку, використав вже важке озброєння – артилерійські системи 122-го калібру, 120-ти та 82-х міліметрові міномети", - повідомили у штабі.

Втретє режим припинення вогню ворог порушив біля цього ж населеного пункту, знову відкривши вогонь з гранатометів. Водночас на всіх інших ділянках лінії розмежування ситуація залишається спокійною.

"Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає. Українські військовослужбовці і надалі перебувають напоготові до імовірних провокацій ворога", - наголосили на передовій.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Thursday, December 17, 2020

Нагадаємо, протягом попередньої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.

Донбас Україна війна обстріли окупанти
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