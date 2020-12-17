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Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ
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17 декабря 2020, 17:51 4

Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ

17 декабря 2020, 17:51 4
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Выстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали
Выстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали
Фото из открытых источников
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В течение текущих суток, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Отмечается. что противник во второй раз за несколько недель на том же направлении прибег к применению артиллерийских систем крупных калибров в сочетании с минометным огнем.

Так, начиная с ночи, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь вблизи Водяного, на Приазовье.

"Сначала противник применил минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем. На утро, на этом же направлении, использовал уже тяжелое вооружение – артиллерийские системы 122-го калибра, 120-ти и 82-х миллиметровые минометы", - сообщили в штабе.

В третий раз режим прекращения огня враг нарушил возле этого же населенного пункта, снова открыв огонь из гранатометов. В то же время на всех других участках линии разграничения ситуация остается спокойной.

"Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем находятся наготове к вероятным провокациям врага", - подчеркнули на передовой.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Thursday, December 17, 2020

Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня.

Донбасс Украина война обстрелы оккупанты
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