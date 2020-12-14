Від початку окупації в Криму зникли 44 людини, - правозахисники

Також є проблема з неотриманням свідоцтв про народження та смерті людей

Також є проблема з неотриманням свідоцтв про народження та смерті людей

Фото з відкритих джерел

Правозахисники зафіксували понад 40 випадків зникнення людей на території окупованого Криму, щонайменше 105 тисяч дітей на території півострова не отримали свідоцтв про народження через проблеми з доступом до адмінпослуг.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс Україна.

Правозахисники зафіксували 44 факти насильницького зникнення людей на окупованій території АРК, мінімум 105 тисяч дітей на території півострова не отримали свідоцтв про народження через проблеми з доступом до адмінуслуг.

З початку окупації, з 2014 року тільки наша організація зафіксувала 44 факти насильницьких зникнень, 15 осіб досі не знайдені,- розповіла в понеділок в ході онлайн-конференції координаторка юридичного напряму Крим SOS Ольга Куришко.

За словами менеджерки з адвокації центру прав людини ZMINA Олени Луньової, правозахисники також відзначають проблему з неотриманням свідоцтв про народження та смерті людей на окупованій території.

Ми даємо в звіті оціночну кількість дітей, які проживають на окупованій території Криму і не мають свідоцтв про народження - як мінімум 105 тисяч таких дітей. ...55 тисяч дітей не отримали документи і залишилися жити на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, вони народилися після 2014 року, - розповіла вона.

У свою чергу правовий аналітик БФ "Право на захист" Анастасія Одинцова звернула увагу на проблему відшкодування цивільним особам збитків , заподіяних конфліктом.

З початку конфлікту більше 3 тисяч осіб (цивільних) загинули і понад 7 тисяч цивільних осіб були поранені. Багато будинків було зруйновано - понад 20 тисяч, - сказала вона.

Правозахисниця зазначила, що вирішенню питання відшкодування збитків перешкоджає відсутність реєстру зруйнованого майна та постраждалих осіб. Дані, якими оперують правозахисники в Україні, спираються на дані управління верховного комісара ООН з прав людини.

Коли ми не знаємо, скільки осіб фактично постраждало, ми не можемо формувати бюджет. Також відсутнє повністю поняття "громадянське обличчя, яке постраждало внаслідок конфлікту". Тобто, люди можуть отримувати якісь пільги і компенсації тільки на підставі закону про статус ветеранів війни, - підкреслила Одинцова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний кримінальний суд переходить до розслідування справи України.