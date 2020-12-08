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08 грудня 2020, 21:49 18

Юлія Тимошенко втретє стала бабусею

08 грудня 2020, 21:49 18
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Її донька Євгенія народила сина
Її донька Євгенія народила сина
Фото з відкритих джерел
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Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко тепер тричі бабуся. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила секретар фракції "Батьківщина" в Київраді Тетяна Меліхова.

40-літня дочка Юлії Тимошенко Євгенія народила третю дитину.

Як відомо, у Євгенії Тимошенко та її чоловіка Артура Чечоткіна також є син, який народився в серпні минулого року, та 4-річна донька.

Вітаю з поповненням прекрасну сім’ю! З народженням хлопчика! Евгенія Тимошенко народила сина -...

Posted by Меліхова Тетяна Іванівна on Tuesday, December 8, 2020

Євгенія Тимошенко вийшла заміж за одеського бізнесмена Артура Чечоткіна в 2014 році. Це її другий шлюб. Від 2005-го до 2012-го Євгенія була заміжня за британським рок-музикантом Шоном Карром, який 2018-го помер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 вересня Тимошенко здолала COVID-19.

Київ Батьківщина діти Київрада Юлія Тимошенко
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