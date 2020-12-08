Юлія Тимошенко втретє стала бабусею
Її донька Євгенія народила сина
Її донька Євгенія народила сина
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко тепер тричі бабуся.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила секретар фракції "Батьківщина" в Київраді Тетяна Меліхова.
40-літня дочка Юлії Тимошенко Євгенія народила третю дитину.
Як відомо, у Євгенії Тимошенко та її чоловіка Артура Чечоткіна також є син, який народився в серпні минулого року, та 4-річна донька.
Вітаю з поповненням прекрасну сім’ю! З народженням хлопчика! Евгенія Тимошенко народила сина -...Posted by Меліхова Тетяна Іванівна on Tuesday, December 8, 2020
Євгенія Тимошенко вийшла заміж за одеського бізнесмена Артура Чечоткіна в 2014 році. Це її другий шлюб. Від 2005-го до 2012-го Євгенія була заміжня за британським рок-музикантом Шоном Карром, який 2018-го помер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 вересня Тимошенко здолала COVID-19.
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