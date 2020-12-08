Юлія Тимошенко втретє стала бабусею

Її донька Євгенія народила сина

Її донька Євгенія народила сина

Фото з відкритих джерел

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила секретар фракції "Батьківщина" в Київраді Тетяна Меліхова.

40-літня дочка Юлії Тимошенко Євгенія народила третю дитину.

Як відомо, у Євгенії Тимошенко та її чоловіка Артура Чечоткіна також є син, який народився в серпні минулого року, та 4-річна донька.

Вітаю з поповненням прекрасну сім’ю! З народженням хлопчика! Евгенія Тимошенко народила сина -... Posted by Меліхова Тетяна Іванівна on Tuesday, December 8, 2020

Євгенія Тимошенко вийшла заміж за одеського бізнесмена Артура Чечоткіна в 2014 році. Це її другий шлюб. Від 2005-го до 2012-го Євгенія була заміжня за британським рок-музикантом Шоном Карром, який 2018-го помер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 вересня Тимошенко здолала COVID-19.