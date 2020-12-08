Юлия Тимошенко в третий раз стала бабушкой
Ее дочь Евгения родила сына
Ее дочь Евгения родила сына
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко теперь трижды бабушка.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила секретарь фракции "Батькивщина" в Киевсовете Татьяна Мелихова.
40-летняя дочь Юлии Тимошенко Евгения родила третьего ребенка.
Как известно, у Евгении Тимошенко и ее мужа Артура Чечеткина также есть сын, который родился в августе прошлого года, и 4-летняя дочь.
Вітаю з поповненням прекрасну сім’ю! З народженням хлопчика! Евгенія Тимошенко народила сина -...Posted by Меліхова Тетяна Іванівна on Tuesday, December 8, 2020
Евгения Тимошенко вышла замуж за одесского бизнесмена Артура Чечеткина в 2014 году. Это ее второй брак. От 2005-го до 2012-го Евгения была замужем за британским рок-музыкантом Шоном Карром, который в 2018-м умер.
Напомним, ранее сообщалось, что 11 сентября Тимошенко одолела COVID-19.
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