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08 декабря 2020, 21:49 12

Юлия Тимошенко в третий раз стала бабушкой

08 декабря 2020, 21:49 12
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Ее дочь Евгения родила сына
Ее дочь Евгения родила сына
Фото из открытых источников
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Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко теперь трижды бабушка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила секретарь фракции "Батькивщина" в Киевсовете Татьяна Мелихова.

40-летняя дочь Юлии Тимошенко Евгения родила третьего ребенка.

Как известно, у Евгении Тимошенко и ее мужа Артура Чечеткина также есть сын, который родился в августе прошлого года, и 4-летняя дочь.

Вітаю з поповненням прекрасну сім’ю! З народженням хлопчика! Евгенія Тимошенко народила сина -...

Posted by Меліхова Тетяна Іванівна on Tuesday, December 8, 2020

Евгения Тимошенко вышла замуж за одесского бизнесмена Артура Чечеткина в 2014 году. Это ее второй брак. От 2005-го до 2012-го Евгения была замужем за британским рок-музыкантом Шоном Карром, который в 2018-м умер.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 сентября Тимошенко одолела COVID-19.

Киев Батькивщина дети Киевсовет Юлия Тимошенко
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