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Бойовики на Донбасі сьогодні двічі зірвали режим "тиші"
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07 грудня 2020, 18:36 5

Бойовики на Донбасі сьогодні двічі зірвали режим "тиші"

07 грудня 2020, 18:36 5
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На збройні провокації з боку противника українські захисники вогонь у відповідь не відкривали
На збройні провокації з боку противника українські захисники вогонь у відповідь не відкривали
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Упродовж поточної доби, 7 грудня, було зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Так, російсько-окупаційні війська здійснили неприцільний обстріл українських позицій неподалік населеного пункту Водяне, застосувавши при цьому автоматичний станковий гранатомет. На збройні провокації з боку противника українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Також було виявлено факт інженерного обладнання позицій з напрямку тимчасово окупованої Горлівки у бік наших підрозділів в районі населеного пункту Південне.

"Наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки. Військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують непохитно виконувати завдання із захисту держави", - повідомили у штабі.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, December 7, 2020

Нагадаємо, протягом попередньої доби на Донбасі не було зафіксовано жодних порушень режиму "тиші".

Донбас ООС війна окупація бойовики
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