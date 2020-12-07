Бойовики на Донбасі сьогодні двічі зірвали режим "тиші"

На збройні провокації з боку противника українські захисники вогонь у відповідь не відкривали

На збройні провокації з боку противника українські захисники вогонь у відповідь не відкривали

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Упродовж поточної доби, 7 грудня, було зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Так, російсько-окупаційні війська здійснили неприцільний обстріл українських позицій неподалік населеного пункту Водяне, застосувавши при цьому автоматичний станковий гранатомет. На збройні провокації з боку противника українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Також було виявлено факт інженерного обладнання позицій з напрямку тимчасово окупованої Горлівки у бік наших підрозділів в районі населеного пункту Південне.

"Наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки. Військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують непохитно виконувати завдання із захисту держави", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, протягом попередньої доби на Донбасі не було зафіксовано жодних порушень режиму "тиші".