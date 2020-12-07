16:58  07 декабря
В Минздраве рассказали, как будет проходить вакцинация украинцев от коронавируса
14:34  07 декабря
В Харькове не осталось мест в реанимациях
18:36  07 декабря
Боевики на Донбассе сегодня дважды сорвали режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
07 декабря 2020, 18:36 6

Боевики на Донбассе сегодня дважды сорвали режим "тишины"

07 декабря 2020, 18:36 6
Читайте також українською мовою
На вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали
На вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали
Facebook
Читайте також
українською мовою

В течение текущих суток, 7 декабря, было зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, российско-оккупационные войска провели неприцельный обстрел украинских позиций неподалеку населенного пункта Водяное, применив при этом автоматический станковый гранатомет. На вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Также был выявлен факт инженерного оборудования позиций в направлении временно оккупированной Горловки в сторону наших подразделений в районе населенного пункта Южное.

"Наши защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Военнослужащие Объединенных сил продолжают стойко выполнять задачи по защите государства", - сообщили в штабе.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Monday, December 7, 2020

Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе не было зафиксировано никаких нарушений режима "тишины".

Донбасс ООС война оккупация боевики
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Знаковое поражение Зеленского: почему Кривой Рог не услышал президента-земляка
Битва за стройку. Почему Чернышов, Шуляк и Тищенко воюют против Столара
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Егор Соболев
Все блоги »