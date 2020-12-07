Боевики на Донбассе сегодня дважды сорвали режим "тишины"

На вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали

На вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали

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В течение текущих суток, 7 декабря, было зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, российско-оккупационные войска провели неприцельный обстрел украинских позиций неподалеку населенного пункта Водяное, применив при этом автоматический станковый гранатомет. На вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Также был выявлен факт инженерного оборудования позиций в направлении временно оккупированной Горловки в сторону наших подразделений в районе населенного пункта Южное.

"Наши защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Военнослужащие Объединенных сил продолжают стойко выполнять задачи по защите государства", - сообщили в штабе.

Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе не было зафиксировано никаких нарушений режима "тишины".