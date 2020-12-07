Боевики на Донбассе сегодня дважды сорвали режим "тишины"
В течение текущих суток, 7 декабря, было зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
Так, российско-оккупационные войска провели неприцельный обстрел украинских позиций неподалеку населенного пункта Водяное, применив при этом автоматический станковый гранатомет. На вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали.
Также был выявлен факт инженерного оборудования позиций в направлении временно оккупированной Горловки в сторону наших подразделений в районе населенного пункта Южное.
"Наши защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Военнослужащие Объединенных сил продолжают стойко выполнять задачи по защите государства", - сообщили в штабе.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Monday, December 7, 2020
Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе не было зафиксировано никаких нарушений режима "тишины".