У Києві вкотре "замінували" "Хрещатик"

У КМДА зазначили, що надійшов анонімний дзвінок про мінування

У КМДА зазначили, що надійшов анонімний дзвінок про мінування

Фото: Нацполіція

У Києві повідомили про замінування станції метро "Хрещатик". Невідомий залишив повідомлення.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

У КМДА зазначили, що надійшов анонімний дзвінок про мінування.

"Станцію "Хрещатик" та пересадку зачинено на вхід та вихід", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що три дні тому повідомляли про мінування цієї ж станції метро. Цю інформацію перевірили, вибухонебезпечних предметів не виявили. Станцію відкрили для пасажирів.

Нагадаємо, на Миколаївщині п'яний чоловік "замінував" автобус й автомобіль.