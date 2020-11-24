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24 листопада 2020, 14:59 4

У Києві вкотре "замінували" "Хрещатик"

24 листопада 2020, 14:59 4
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У КМДА зазначили, що надійшов анонімний дзвінок про мінування
У КМДА зазначили, що надійшов анонімний дзвінок про мінування
Фото: Нацполіція
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У Києві повідомили про замінування станції метро "Хрещатик". Невідомий залишив повідомлення.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

У КМДА зазначили, що надійшов анонімний дзвінок про мінування.

"Станцію "Хрещатик" та пересадку зачинено на вхід та вихід", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що три дні тому повідомляли про мінування цієї ж станції метро. Цю інформацію перевірили, вибухонебезпечних предметів не виявили. Станцію відкрили для пасажирів.

Нагадаємо, на Миколаївщині п'яний чоловік "замінував" автобус й автомобіль.

Україна метро Київ мінування вибух
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